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Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. гривен, - Порошенко

Президент отметил, что это будет не одноразовая акция.

Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. гривен, - Порошенко
Петр Порошенко
Фото: president.gov.ua

Размер финансовой поддержки многодетным семьям будет составлять 1,5 тыс. гривен, начиная с третьего ребенка.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на Совете регионального развития Днепропетровской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке мы будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", - сказал он.

Президент отметил, что это будет не одноразовая акция.

"Это будет продолжаться постоянно", - сказал Порошенко. Он также подчеркнул, что хочет, чтобы каждый гражданин Украины ощутил рост экономики на своем благосостоянии.

Напомним, в 2014 году Кабмин утвердил размер государственной помощи при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен. Выплата помощи осуществляется одноразово в размере 10 320 гривен, остаток выплачивается на протяжении последующих 36 месяцев равными частями.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).

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