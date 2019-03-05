ГПУ просит суд отстранить Мангера от должности

Генеральная прокуратура просит Шевченковский районный суд Киева отстранить Владислава Мангера от должности председателя Херсонского областного совета.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что ходатайство подано в связи с тем, что Мангер подозревается в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Судебное заседание по его рассмотрению назначено на 13:30 во вторник.

Ранее суд отказался продлить меру пресечения Мангеру.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В феврале Шевченковский райсуд арестовал Мангера и установил залог 2,5 млн гривен. После внесения залога Мангер вышел из СИЗО и вернулся к исполнению обязанностей по основному месту работы. ГПУ обжаловала это решение.