Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
​Полиция заявила об обнаружении "прослушки" на крыше офиса Зеленского (обновлено)
​Полиция заявила об обнаружении "прослушки" на крыше офиса Зеленского (обновлено)
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
ГлавнаяПолитика

Климкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией Кремля

Архиепископа Климента отпустили, но административное дело против него не закрыто.

Климкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией Кремля
Фото: пресс-служба президента

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что незаконное задержание архиепископа Православной церкви Украины Климента в оккупированном Симферополе является провокацией по распоряжению Москвы.

Об этом Климкин написал в Facebook вечером 4 марта.

"Это была сознательная провокация, организованная по указанию Москвы. Причем в присущем им стиле – кайфуя от вседозволенности и триумфа беззакония", - считает глава МИД.

Министр подчеркнул, что действия сотрудников оккупационной полиции можно расценивать как непосредственную атаку на архиепископа Климента, учитывая его проукраинскую деятельность, поддержку украинских политзаключенных и военнопленных моряков.

"Это - попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает вести службы, но также и авторитет новосозданной ПЦУ", - отметил он.

По мнению Климкина, российские оккупанты также пытались эмоционально дезориентировать украинское общество.

"Угадайте с трех раз, почему именно сейчас. И все три варианта правильные - приближение выборов, пятая годовщина оккупации Крыма и получение Томоса. И поэтому мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваться на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут", - подытожил глава МИД.

Как сообщалось, в воскресенье днем в Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Климента задержали в автобусе на выезд из полуострова под предлогом "украденных из церкви вещей". Омбудсмен Людмила Денисова считает причиной задержания Климента его запланированную поездку в СИЗО г.Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба.

Вечером в воскресенье архиепископа Климента отпустили, но административное дело против него не закрыто.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также