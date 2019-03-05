США намерены предоставить Украине новые типы оружия

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти не исключает предоставления Украине новых снайперских систем, боеприпасов и систем для ВМС.

Об этом он заявил на слушаниях в Комитете Сената Конгресса США по вооруженным силам, сообщает Укринформ.

"Есть и другие типы оружия (кроме Javelin - ред.), снайперские системы, боеприпасы и, учитывая события в Керченском проливе, - возможно, будет рассматриваться предоставление систем для Военно-морских сил", - заявил генерал Скапаротти.

Он добавил, что решение должно пройти "политическое обсуждение" перед принятием. Скапаротти отметил, что, по его мнению, украинские военнослужащие очень хорошо прошли тренировки по использованию противотанковых систем Javelin, которые были предоставлены в прошлом году.

"Они ответственно подошли к безопасности и применению этого оружия. Мы пристально следим. Они хорошо справились", - подчеркнул он.

Скапаротти добавил, что будет рекомендовать предоставление новых типов оружия Украине.

Напомним, Госдеп США одобрил продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на 47 млн долларов.

В апреле 2018 Президент Петр Порошенко подтвердил поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin из США в Вооруженные силы Украины.