Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
ГлавнаяМир

Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за Украины

Санкции продлены на год.

Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за Украины
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, которые были введены против России в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Как отмечается, Трамп принял решение продлить ограничительные меры на год.

Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.

В Белом доме напоминают, что 6 марта 2014 года президент США (на тот момент Барак Обама) объявил своим указом чрезвычайное положение, "чтобы справиться с необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов Америки".

"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, по-прежнему представляют собой угрозу. По этой причине чрезвычайное положение должно быть продолжено и после 6 марта 2019 года", - отмечается в решении Трампа.

Как отмечается в документе, решение президента будет опубликовано в Федеральном реестре США.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также