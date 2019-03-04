Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, которые были введены против России в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Как отмечается, Трамп принял решение продлить ограничительные меры на год.
Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.
В Белом доме напоминают, что 6 марта 2014 года президент США (на тот момент Барак Обама) объявил своим указом чрезвычайное положение, "чтобы справиться с необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов Америки".
"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, по-прежнему представляют собой угрозу. По этой причине чрезвычайное положение должно быть продолжено и после 6 марта 2019 года", - отмечается в решении Трампа.
Как отмечается в документе, решение президента будет опубликовано в Федеральном реестре США.