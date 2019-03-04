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В польском Гданське выбрали нового мэра

После трагической смерти Павла Адамовича, город возглавила юрист и чиновник местного самоуправления Александра Дулькевич.

В польском Гданське выбрали нового мэра
Александра Дулькевич
Фото: polska-kaliningrad.ru

В Польше на выборах мэра Гданьска победила юрист и чиновник местного самоуправления из комитета "Все для Гданьска" Александра Дулькевич.

Об этом сообщает "Радио Польша".

Отмечается, что она получила 82,22% голосов.

Кроме Дулькевич, в выборах принимали участие режиссер документальных фильмов и публицист Гжегож Браун, который получил 11,86% голосов, и Марек Скиба из комитета "Ответственные-Гданьск", за которого проголосовали 5,92% избирателей.

Явка составила 48,6%. Чтобы победить, кандидат должен получить не менее 50% голосов плюс один.

Напомним, досрочные выборы мэра города были проведены в связи с трагической смертью Павла Адамовича, который был избран на пятилетний срок в ноябре 2018 года. 14 января на благотворительном концерте на Адамовича напал 27-летний мужчина с ножом, позже мэр умер от полученных травм в больнице.

После этого по всей стране прошли многотысячные митинги против ненависти в публичном пространстве.

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