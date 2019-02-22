Дуда подчеркнул важность военного сотрудничества Польши с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул важность для его страны сотрудничества с Украиной как "большим соседом Польши, который имеет амбицию стать членом НАТО".

Соответствующее заявление Дуда сделал в ходе визита в Люблин в штаб международной бригады "ЛитПолУкрбриг" имени Константина Острожского вместе с президентами Украины и Литвы, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Дуда обратил внимание на важность реального боевого опыта украинских военных для тренировки и обучения всей бригады.

"С 2014 года Украина находится в тяжелой ситуации, она оккупирована Россией. Украинские солдаты действительно ведут борьбу. Это солдаты, которые принимали участие в регулярной войне, и они имеют практический опыт, которым делятся с нашими солдатами, что нас очень удовлетворяет. Они герои своей Отчизны", - сказал президент Польши.

Дуда также отметил, что 2019 год станет очень активным для военных бригады - запланированы многонациональные совместные военные учения с американскими и канадскими военными с привлечением военных из Грузии и Молдовы.

Напомним, что "ЛитПолУкрбриг" планируют использовать для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС. Главными задачами бригады определены: участие в международных усилиях по обеспечению мира, углубления регионального сотрудничества в военной и заложения основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС. Штаб бригады находится в Люблине.

В январе 2017 года НАТО признало "ЛитПолУкрбриг" боеспособным подразделением после прохождения сертификационного обучения.