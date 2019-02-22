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​МИД попросил Венгрию не называть украинские законы "полуфашистскими"

Украина выполняет рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

​МИД попросил Венгрию не называть украинские законы "полуфашистскими"
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, назвавшего украинский закон об образовании "полуфашистским".

В комментарии МИД говорится, что закон "Об образовании" был принят в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами. Он прошел экспертизу Венецианской комиссии, рекомендации которой находятся в стадии выполнения.

"Считаем недопустимыми дальнейшие требования относительно изменения принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами, как "полуфашистский закон", как и фактами о его содержании", - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе отметили, что ни украинское правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.

Гуйяш ранее заявил, что в Украине действует правительство, которое "попирает права меньшинств" и "предложило полуфашистское законодательство об образовании".

Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который, как показалось венграм, ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области.

Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В сентябре 2018 года отношения обострились еще больше после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне.

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