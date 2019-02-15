7 аэропортов мира изменили написание Kiev на Kyiv

С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

По состоянию на 15 февраля корректную украинскую транслитерацию названия Киева начали использовать семь международных аэропортов мира, сообщает Громадське.

Международный аэропорт Ларнака (Кипр, с 17.10.2018);

Международный аэропорт Афин имени Элефтериоса Венизелос (Греция, с 12.11.2018);

Аэропорт Варшава-Модлин (Польша, с 14.02.2019);

Международный аэропорт Варшавы имени Ф. Шопена (Польша, с 19.12.2018);

Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша, с 23.01.2019);

Международный аэропорт Будапешта имени Ференца Листа (Венгрия, с 12.02.2019);

Международный лондонский аэропорт Лутон (Великобритания, с 13.02.2019).

По информации МИД, аэропорты и авиаперевозчики самостоятельно решают вопрос использования названий городов. Примером этого, кроме аэропортов, является лоукостер WizzAir, который сообщил, что они начали употреблять корректное название украинской столицы как Kyiv с 13 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что издание The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике.

Несмотря на это, украинская авиакомпания МАУ сообщила, что будет писать Киев как Kiev, поскольку этот вариант соответствует официальной транслитерации IATA.