Чрезвычайное положение в США: что оно означает и чем грозит?

Подписание Трампом согласованного закона о бюджетных ассигнованиях на 2019 год равносильно демонстрации его слабости: ведь пошел на уступки Конгрессу, который не до конца удовлетворил его требование. Поэтому обещание ввести ЧП для поиска денег на стену с Мексикой в обход Конгресса должно уравновесить его политические позиции.

Фото: EPA/UPG

Продолжающийся уже длительное время внутриполитический кризис в США далек от разрешения. Белый дом анонсировал, что президент США Дональд Трамп таки подпишет закон для предотвращения очередного «шатдауна» - «Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2019», когда 25% федерального правительства практически бездействовали 35 дней. Но при этом сразу же введет «национальное чрезвычайное положение» в США - для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Это заявление связано с тем, что хоть республиканцы и демократы в Конгрессе после нескольких недель обсуждения и договорились о финансировании госучреждений, чье финансирование истекает в пятницу вечером, но на стену с Мексикой сумму выделят меньше запрошенной Трампом: вместо 5,7 млрд стороны сошлись на 1,35 млрд долларов США. Законопроект также лишит Трампа возможности использовать выделенные деньги для приобретения земель для строительства стены, если это специально не разрешено Конгрессом.

Введение Трампом НЧП направлено на то, чтобы в обход Конгресса получить возможность использовать военный бюджет на финансирование упомянутой стены. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил Reuters, что администрация нашла около 7 млрд долл для перераспределения на стену: в том числе 600 миллионов долларов из фонда конфискации министерства финансов, 2,5 миллиарда долларов из фонда запрета наркотиков Министерства обороны и 3,5 миллиарда долларов из бюджета военного строительства. Эти средства покроют лишь часть предполагаемой стоимости стены в 23 миллиарда долларов, обещанной Трампом вдоль 2000-мильной (3200 км) границы с Мексикой.

Что такое чрезвычайное положение?

Национальное чрезвычайное положение (НЧП, national emergency) – состояние возникающее в результате возникновения реальных или потенциальных угроз, кризисов или кризисных явлений на внутри- и внешне- государственном уровнях, которые исходят от внутренних или внешних источников угрожают стране и требуют немедленного реагирования.

По закону от 14.09.1976 года, объявленное президентом НЧП запускает механизмы расширения его полномочий. Введение ЧП может касаться введения экспортного контроля, определенных ограничений на проведение разнообразных операций и т.д. Национальное чрезвычайное положение было объявлено в 2001 году после террористических атак 11 сентября и с тех пор возобновляется каждый год.

Фото: EPA/UPG

Закон также обязывает президента указать конкретные чрезвычайные полномочия, которые он активизирует, чтобы сделать заявление в соответствии с действующим законодательством.

Существуют сотни положений федерального закона, которые делегируют президенту чрезвычайные полномочия во время чрезвычайного положения в стране. По свидетельству аналитической службы Конгресса, подавляющее большинство полномочий являются резервными и бездействуют до тех пор, пока их не активирует президент.

Не все в восторге

Подписание Трампом согласованного закона о бюджетных ассигнованиях на 2019 год равносильно демонстрации его слабости: ведь пошел на уступки Конгрессу, который не до конца удовлетворил его требование.

Поэтому введение им НЧП должно уравновесить его позиции в политическом плане. При этом, введение НЧП будет иметь как юридические, так и политические последствия. Во-первых, Трамп столкнется с жесткой реакцией со стороны демократов в Конгрессе.

В заявлении двух лидеров демократов говорится, что «Конгресс будет защищать наши конституционные власти» в случае чрезвычайного положения. Представители демократической партии не только осудили такие действия Трампа, но и назвали их незаконными - считая их злоупотреблением президентскими полномочиями.

Мало того, демократы утверждают, что Трамп нарушил свое обещание, когда говорил, что заставит платить за стену Мексику.

Во-вторых, Трамп столкнется и с «внутренней оппозицией» и единством республиканцев, часть которых тоже не в восторге от действий Трампа.

При этом не только оппозиция, но и политические эксперты отмечают, что президент сильно сгущает краски вокруг ситуации на границе с Мексикой.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп во время визита в Национальный координационный центр реагирования при штаб-квартире FEMA в Вашингтоне

Можно ли помешать НЧП?

Реальных механизмов, чтобы помешать введению президентом «ЧП» в США, нет.

Для противодействия Трампу в этом вопросе, по данным The New York Times, существуют два пути: (1) попытка блокирования на уровне Конгресса (маловероятно, в состоянии «разделенного Конгресса»); (2) переведение этого вопроса в судебные инстанции (процесс длительный и не очень эффективный).

«Оппозиция» уже заявила, что будет использовать оба варианта, и одновременно. Такой шаг не лишен логики, но в противостоянии с президентом оппоненты находятся не в самом выигрышном положении.

В соответствии с законом, НЧП прекращает свое действие по прошествии одного года при условии, что президент его не продлит. Досрочно решение о введении НЧП может быть отменено обоюдным решением обеих палат Конгресса – но для этого нужно, что бы в Сенате такое решение поддержали демократы и часть республиканцев.

Любопытно, что если даже если Палата и Сенат примут это совместное решение о прекращении действия чрезвычайного положения, то это не только не ограничит Трампа. Во-первых, Трамп, как и в случае с любым другим поступившим в Белый дом законопроектом, может наложить вето на резолюцию Конгресса. Такое решение он сможет мотивировать тем, что оно не было принято большинством голосов сенаторов обеих палат.

Во-вторых, в стремлении достичь своих целей Трамп может пойти и на более «экстравагантные» действия в стиле Чарли Чаплина.

Судебный путь прекращения чрезвычайных полномочий президента тоже не остановит процесс постройку стены - тем более, что иск может быть и отменен судом. Но при этом действительно может создать определенные неудобства президенту и его команде, которые затянутся на длительное время, вплоть до следующих выборов.

С другой стороны такой судебный процесс может стать очередным элементом борьбы за избирателя – ведь стороны будут доказывать своим сторонникам, что именно они борются за Америку и американцев. Трамп продолжит акцентировать на том, что ему мешают ставить заслон для преступников и других социально опасных элементов. При этом демократы будут апеллировать к тому, что они противостоят авторитаризму и вероятным беззакониям действующего американского президента.

Так что наиболее действенной ключевой силой по сдерживанию Трампа является часть республиканцев, которые еще способны трезво оценивать ситуацию в США.

Фото: EPA/UPG Патруль возле границы между США и Мексикой

По проторенной дорожке

США не привыкать к введению чрезвычайных положений. После введения НЧП Трампом оно будет уже 32-м по счёту.

На данный момент в США действует 31 положение о НЧП, которые периодично пролонгируются. Речь идет о противодействии терроризму, санкциях против Ирана и КНДР, процессах связанных с защитой демократии и т.д. Так, к примеру, действует НЧП объявленное в отношении Ирана еще в 1979 году (речь идет о заморозке иранских государственных активов).

Да и предшественники Трампа на посту президента США в течении своих каденций, по данным CNN, не единожды вводили НЧП: Бил Клинтон – 17 раз (за свои 2 срока президентства), Барак Обама — 13, Джордж Буш младший — 12.

А сам Трамп, по информации ABC Action news, во время его пребывания в должности уже ввел в действие три чрезвычайных национальных декларации. Трамп использовал чрезвычайные полномочия для санкций на нарушителей прав человека во всем мире, на членов правительства Никарагуа в условиях коррупции и насильственных протестов там. А наиболее заметная ЧП призвана наказать иностранных участников, которые вмешиваются в американские выборы.

Таким образом, НЧП в США – это, в первую очередь получение президентом дополнительных полномочий, которых у него не было перед этим и которые он может использовать.

Задействование же Трампом по максимуму расширенных полномочий для увеличения финансирования на строительство стены с Мексикой в обход Конгресса автоматически повлечет ряд действий. Во-первых, начнутся судебные баталии, связанные с расходованием финансов на эти нужды. Во-вторых, это породит очередной политический кризис, с еще более агрессивными действиями оппонентов Трампа.

Что, в свою очередь, может еще больше актуализировать вопрос импичмента президента Трампа.