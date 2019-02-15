Премьер-министр Испании назначил внеочередные выборы парламента

В Испании на 28 апреля назначили внеочередные парламентские выборы. Такое решение принял премьер-министр Испании Педро Санчес после того, как парламент не поддержал правительственный проект бюджета на 2019 год. Об этом сообщает El Pais.

Санчес назвал дату внеочередных выборов в пятницу утром на пресс-конференции после заседания Кабинета министров. Он перечислил достижения своего правительства за последние 8,5 месяцев, включая создание рабочих мест и инициативы по экологическим и социальным вопросам.

Ранее депутаты Конгресса отклонили проект бюджета правительства на 2019 год. Правительство пыталось найти поддержку у политсил, однако встретились с сопротивлением со стороны каталонских сепаратистских партий, консервативной и правоцентристской партий.

"Этот бюджет был хорош для испанцев и для всех без исключения территорий в нашей стране", - заявил Санчес в пятницу.

Напомним, на этой неделе в Мадриде десятки тысяч жителей вышли на демонстрацию против поблажек каталонским партиям, выступающим за независимость региона, и призвали к досрочным выборам.

За последние четыре года это уже третьи парламентские выборы в Испании, очередное голосование должно было состояться в 2020 году.