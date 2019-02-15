​Полицейским в Москве пообещали выдать очки, распознающие лица

Мэрия Москвы заказала разработку очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц для полицейских.

Об этом сообщает РБК со ссылкоой на источники, участвующие в подготовке проекта.

"ДИТ проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности", - рассказали в самом департаменте, но уточнили, что "говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта пока рано".

Публичная презентация проекта запланирована на октябрь 2019 года во время выставки "Интерполитех". В компании-разрабботчике Ntechlab от комментариев по поводу возможного сотрудничества с мэрией отказались.

Пока алгоритмы распознавания лиц применяются в России на 1,5 тыс. камер. Они подключены к базам данных с именами лиц, находящихся в розыске.

Напомним, в ноябре 2018 года Росгвардия закупила технику "для защиты сотрудников ОМОНа от агрессивной толпы". Система состоит из лазерных излучателей, размещенных на микроавтобусах "Газель".