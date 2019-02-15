Почему молодежь бежит из России?

Около 41% граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 24 лет выразили свое желание уехать из страны за рубеж на постоянное место жительство, говорится в исследовании "Левада-центра". Почему же молодые люди, от которых зависит будущее России, все чаще связывают свою судьбу с другими государствами?

Хотя российские федеральные каналы рапортуют о том, как Россия «встает с колен», реальность оказывается несколько иной. Гражданских свобод становится все меньше, а попыток увеличения контроля со стороны властей – все больше. Такая тенденция больше всего беспокоит молодых людей, которые давление не особо признают в принципе. В повседневных разговорах среди моих сверстников достаточно часто можно услышать истории о том, как кто-то уехал за границу. Или же только намеревается это сделать.

Почему же многие представители молодежи хотят уехать из России - этот вопрос мы задали нескольким людям, которые достаточно тесно связаны с российской общественной жизнью. Кто-то из них живет в России, а кто-то уже уехал из страны.

Андрей Яроцкий является региональным координатором общественной организации "Открытая Россия" в Приморском крае. По его мнению, молодые люди не видят никаких перспектив и возможности самореализации в России. Плюс, высокий уровень преступности, бедности и коррупции. «Государство всеми силами старается «закрутить гайки», предотвратить и подавить любые проявления протеста, вмешиваясь во все сферы деятельности общества. Все это создает неблагоприятную и гнетущую атмосферу, вынуждающую людей покидать страну», - говорит он LB.ua.

Молодой активист рассказывает, что до того как заняться общественной и политической деятельностью, он тоже рассматривал вариант смены страны проживания. Но сейчас понял, что власти только этого и ждут. «Считаю, что нужно остаться и бороться за лучшее будущее жителей нашей страны. Ведь если все люди с активной гражданской позицией покинут Россию, то это на много отсрочит осуществление перемен в ней», - считает Яроцкий.

Фото: предоставлено автором Андрей Яроцкий, координатор приморской Открытой России.

Такими же мотивами как Андрей, который призывает оставаться и бороться за лучшее будущее, руководствовались многие молодые люди, участники недавних митингов протеста в России. И хотя словосочетание «школьники Навального» используется российскими пропагандистами исключительно, чтобы показать, что за главой «Фонда борьбы с коррупцией» идут только школьники, в этой фразе есть один рациональный момент. Действительно, протесты в России существенно омолаживаются. Автор и сам является человеком, который родился во время правления президента Ельцина, но всю сознательную жизнь прожил только при Путине.

При этом, хотя школьников и можно было заметить на митингах российской оппозиции, они все же не составляли там большинства.

За свое участие в протестной деятельности с школьниками и студентами борются: их потом прессуют учителя, если школьник был замечен на митинге, а студентов исключают из ВУЗов.

Россия не является исключением из правил: омоложение протестной активности – мировая тенденция. В протестных акциях активное участие берут подростки в Украине, и даже в Бельгии школьники выходят на экологические митинги.

Фото: предоставлено автором Сергей Орлов, фотограф, который уехал в Израиль.

Сергей Орлов – профессиональный фотограф. Свой недавний отъезд в Израиль он объясняет LB.uaсовокупностью множества факторов. «Я бы не сказал, что мне было плохо во Владивостоке, я его очень люблю и работа была хорошая. Мы с женой в тот момент (полтора года назад – авт.) поехали в первую очередь за новым опытом, за возможностью изучить что-то новое, понять другую культуру и вообще не засиживаться на месте, так как по натуре мы исследователи», - говорит он.

С другой стороны, были и другие факторы, которые не играли сами по себе главную роль, но вместе все же перевешивали принятие решения в пользу переезда. Один из этих факторов – это тенденция к возвращению России в Советский Союз, «закручивание гаек» и абсолютная оторванность руководителей страны от реальности. «И хотя на момент переезда жизнь в России нас полностью устраивала, но возможные перспективы – нет», - рассказывает Орлов.

Кроме того, средняя продолжительность жизни человека в Израиле на 10 лет больше, чем в России, плюс хорошая инфраструктура, медицина и приятный климат.

«Израиль нельзя назвать идеальной страной, но мне было больно видеть пенсионеров в России. И я говорю не только о финансовом положении, но и о доступности среды, которая их окружает. Отсутствие нормальных тротуаров, высокие бордюры, сломанные лестницы, неочищенный снег, людям физически нереально существовать в таких условиях», - поделился Орлов.

Студент и активист Денис Рузавин продолжает жить в России, несмотря на определенное давление на него.«Почему молодые люди уезжают из страны? Из России не просто уезжают, а бегут. И бежать есть от чего. От медицины - когда рожениц с севера Приморья 12 часов на «скорой» везут во Владивосток. От детских садов, куда записываются за месяцы, а то и годы до попадания в них. От школ с дресс-кодом, заборами, турникетами с надзирателями и портретами «Путина» везде, кроме туалетов и столовой. От ВУЗов, в которых нависает угроза отчисления за свободу мысли и, упаси Господь, политическое вольнодумство. От образования, доступного лишь для «100-бальников» из нагорных сел и льготников из аннексированного Крыма», - рассказал он в разговоре с LB.ua.

Фото: предоставлено автором Денис Рузавин

По его словам, из России бегут также от "духовности, залепившей кляпом рот СМИ, оппозиции, науке, атеистам, сатирикам, ЛГБТ». А светское государство отстроило церквей больше, чем школ и ввело для учеников религиоведение.

«Бегут и от четвертьвековой путинской стабильности: стабильности роста цен, роста смертности, безработицы и неравенства. Бегут от изобилия: изобилия отечественного автохлама. От импортозамещения: мясоподобных, сыроообразных и сокосодержащих достижений «крымнашистов». От изобилия статей за "несогласность" и сингулярность дел по ним сшиваемым. Бегут от «честности» наших СМИ, у которых мир делится на друзей России и фашистов», - утверждает Рузавин.

«Бегут же за здравым смыслом. За рабочими местами. За достойной старостью. И за будущим своих детей», - добавил он.

Тем временем российская Госдума сделала очередной шаг к изоляции России: 12 февраля в первом чтении принят закон об изоляции российского сегмента интернета. Это означает, что власти строят для своих граждан новый «забор» – теперь уже информационный.

Интересно, что к данному законопроекту приложил руку член партии «Единая Россия» по фамилии Клишас, который предлагал ввести ответственность за оскорбление власти.

Подобные законопроекты печатаются с такой огромной скоростью, что невозможно предугадать, что нынешние российские власти еще придумают: кто-то шутит о возрождении крепостного права. Но с другой стороны, еще недавно было нереально даже представить, что и за мемы и посты в интернете будут судить и сажать. Теперь это распространенная практика.

Современная Россия все свои ресурсы направляет на то, чтобы имитировать прошлое, тем самым, совершенно забывая про тех, кто хотел бы строить будущее.