Москву «прищучили» за Керченский беспредел

Это те самые «санкции из ада» (bill from hell), которые были обнародованы в августе прошлого года. Но поскольку после августа был ещё и ноябрь в Керченском проливе с открытым нападением россиян на украинские корабли, то санкции будут вводиться в еще более жестком варианте. Как заявил сенатор Грэм, новые санкции - самые жесткие из всех предлагавшихся до сих пор.

13 февраля американские сенаторы Линдси Грэм и Кори Гарднер от Республиканской партии, а также демократы Роберт Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин представили новый законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

В наказание за агрессию в Керченском проливе Россия получает очень жёсткие санкции, гораздо серьёзнее летних «санкций из ада».

Фото: facenews.ua

Помимо запрета на операции с российским госдолгом и санкций в отношении российских госбанков, новый документ предполагает запрет на инвестиции в российские энергетические проекты за рубежом. Если законопроект примут, под ударом могут оказаться проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Полностью санкции сформулированы как «ответ на вмешательство России в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе».

Поэтому все меры делятся на два блока. Первый – «Санкции в ответ на вмешательство Кремля в деятельность демократических институтов за рубежом». Второй – «Санкции в ответ на агрессию Кремля в Украине».

К первому блоку относятся такие санкции:

* против российских банков, «поддерживающих попытки России подорвать демократические институты в других странах»;

* в отношении инвестиций в российские проекты со сжиженным природным газом (СПГ) за пределами России;

* в отношении российской киберотрасли;

* против российского государственного долга;

* против политических деятелей, олигархов, членов семей и других лиц, «которые прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина».

Ко второму, уже чисто украинскому, блоку относятся санкции:

* против «24 агентов ФСБ, которые считаются участниками нападения в Керченском проливе»;

* в отношении российской кораблестроительной отрасли. Они будут введены в случае, если Россия нарушит свободу передвижения в Керченском проливе или где-либо еще в мире;

* в отношении поддержки разработки нефтяных ресурсов в России;

* против принадлежащих государству энергетических проектов за пределами России.

В Москве отдают себе отчёт в том, что новые санкции США представляют собой гораздо бОльшую опасность, чем все до сих пор вводившиеся санкционные ограничения. Глава российского Сбербанка Герман Греф признал, что «риски, конечно, увеличились». «Мы видели это по реакции рынка. «Акции российских компаний сразу припали, и рубль отреагировал на это». Он посоветовал готовиться «к развитию самых неблагоприятных ситуаций».

В унисон с ним пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Российские проделки и американские ответки

О том, что Вашингтон не ограничится тем, что просто «погрозит пальчиком» России за атаку украинских военных кораблей 25 ноября прошлого года в Керченском проливе, американские дипломаты неофициально говорили еще с конца ноября. Причины того, что быстро дать адекватный ответ на действия России США не могли, лежат в двух плоскостях.

Во-первых, Россия открыто и вызывающе не просто атаковала украинцев (впервые без всяких там «вежливых» и «зелёных» человечков), а именно так – открыто и вызывающе - нарушила основополагающий принцип свободы мореплавания. И, предложив этот вызов, ждала ответа на эту «новую реальность» от США и их союзников.

Этот факт требовал не просто очередного ужесточения санкций. Ответ должен быть реально комплексным, масштабным и очень болезненным для Путина. А для его выработки и грамотной реализации нужно время.

А во-вторых, на сроки подготовки этого ответа «наслоились» ещё не только традиционно долгие рождественские каникулы в США. Но ещё и беспрецедентно долгий 35-дневный «шатдаун» (приостановка работы правительства США из-за споров вокруг строительства стены на границе с Мексикой).

В целом все эти факторы лишь отодвинули неизбежный мощный ответ Вашингтона на «керченское прощупывание по-русски». По срокам и возможным формам этого ответа в прошлом месяце сориентировал бывший посол США в Украине, директор «Атлантического совета» (Atlantic Council) Джон Хербст. Который заявил, что в марте-апреле США объявят о новых санкциях против России в связи с агрессией в Керченском проливе.

Правда, Хербст ещё говорил о том, что США предоставят оружие Киеву. В распоряжении американских законодателей эта опция остаётся как дополнение к собственно антироссийским санкциям

О том, что меры по помощи Украине и жёстком наказании РФ в США будут поддержаны и республиканцами, и демократами, было понятно уже тогда. Потому что Россия своими действиями в Керченском проливе демонстративно перешла красную черту.

Оставив её без оперативного жёсткого и адекватного ответа, Вашингтон санкционировал бы дальнейшие успешные диверсии Москвы уже непосредственно против американских (а не украинских) национальных интересов. Этого позволить в Вашингтоне не могут.

Америка настроена на этот раз очень серьёзно. И Россия уже начала «на своей шкуре» ощущать, чем чреваты дерзкие рейды через «красную линию».