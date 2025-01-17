Українки пройшли далі: огляд другого кола Australian Open

У третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії ми побачимо трьох українських тенісисток: Даяну Ястремську, Марту Костюк й Еліну Світоліну. Кожна перемогла, а одна взагалі переписала історію України. Як зіграли українки й чого очікувати від наступного раунду змагань — на LB.ua .

Розгромна перемога Костюк

Марта Костюк провела, мабуть, один з кращих матчів за останній час і вкотре показала, що вчиться контролювати свої емоції та вміє налаштувати себе в необхідний момент.

Фото: EPA/UPG Australian Open Марта Костюк на

Її матч другого кола проти німкені Юлі Німаєр розпочався доволі стрімко. Марта була переконливою, робила брейки і грала за своїми правилами. У підсумку вона довела рахунок до комфортного 5:0 і мала б закривати цей сет під нуль. Однак цього не сталося. Німаєр продемонструвала, що просто з нею не буде, і таки зуміла відіграти три гейми, але далі Марта все ж довела сет до переможного для себе завершення.

У другій партії Костюк була фантастичною. Вона атакувала, грала у свій теніс — і 6:0 став першою її сухою партією на рівні грендслемів.

Юлі Німаєр (Німеччина) — Марта Костюк (Україна, 17) — 0:2 (3:6, 0:6)

Фото: EPA/UPG Марта Костюк грає на Відкритому чемпіонаті Австралії

Марта покрокувала далі й учетверте поспіль зіграла у третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії. Там на українку чекала її подруга, іспанка Паула Бадоса, яка нині займає 12-ту сходинку на рівні WTA. Ще декілька років тому іспанка була другою ракеткою світу…

Бадоса й Костюк уже змагалися чотири рази (тричі перемогу святкувала іспанка), а сьогодні вночі зіграли уп’яте. Марта поступилася й завершила виступи на турнірі. Деталі в наступному огляді LB.ua.

Ювілейна перемога Ястремської

Даяна Ястремська у другому колі Australian Open протистояла представниці Чорногорії Данці Ковинич. Цей матч став буквально майстер-класом для Ковинич. Даяна не залишила їй жодного шансу: за всю гру віддала суперниці лише гейм.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час гри

Матч тривав менш як годину і для Даяни точно став поєдинком, який додав упевненості. Ця перемога 20-та для українки в основній сітці на рівні грендслемів і 10-та в основі відкритих чемпіонатів Австралії.

У третьому колі наша тенісистка протистоятиме нині сьомій ракетці світового рейтингу Єлені Рибакіній. Це буде перше очне протистояння для тенісисток. У 2023-му Єлена дійшла до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, тоді як найкращим показником Даяни на Australian Open є півфінал минулого року.

Історична перемога Світоліної

Еліна Світоліна продовжує надихати українських уболівальників тенісу і встановлює нові українські рекорди. Перемога над американкою Керолайн Доулгайд стала сотою для Еліни на рівні грендслемів. Тепер Еля — єдина серед українок, кому вдалося досягти такого результату; поміж тих, хто продовжує кар'єру, наступний показник у Лесі Цуренко — 38.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час гри в захисті

До слова, найкращий показник у чоловічому тенісі серед українців в Андрія Медвєдєва. Він здобув 64 перемоги на грендслемах.

Завадити Світоліній відкрити лік нової сотні перемог може четверта ракетка світу, дуже небезпечна італійка Жасмін Паоліні. Саме вона стане наступною суперницею Елі на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Фото: EPA/UPG Australian Open Еліна Світоліна на

Паоліні — фіналістка двох грендслемів в одиночному розряді. У 2024 році вона була у фіналі Ролан Гарросу й Вімблдону, але в обох поступилася.

Наступні матчі українок на Australian Open

Даяна Ястремська (№ 33) — Єлена Рибакіна (Казахстан, № 7) — 18.01 (субота), не раніше ніж 2:00 за Києвом.

Еліна Світоліна (№ 27) — Жасмін Паоліні (Італія, № 4) — 18.01 (субота), не раніше ніж 2:00 за Києвом.