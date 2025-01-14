В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США
Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США
ГоловнаСпорт

Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська

Спортсменка виїхала з України за туристичною візою.

Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Лариса Жалінська
Фото: Федерація академічного веслування

Веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, виїхала до окупованого Росією Приморська Запорізької області. Вона також заявила, що це українське місто є російською територією. 

Про це повідомило видання Tribuna.com. із з посиланням на RT.

В інтерв'ю російським пропагандистам спортсменка розповіла, що виїхала з України за туристичною путівкою. 

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна", – сказала вона.

Жалінська зазначила, що їй "на руку" зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям почали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема – за туристичними путівками. Тому вона придбала путівку до Чехії. 

"Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину. Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва", – розповіла спортсменка.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому Чемпіонаті України в 2024 на її рахунку дві "бронзи" та "срібло". У 2023 вона мала чотири "золота". 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies