Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська

Веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, виїхала до окупованого Росією Приморська Запорізької області. Вона також заявила, що це українське місто є російською територією.

Про це повідомило видання Tribuna.com. із з посиланням на RT.

В інтерв'ю російським пропагандистам спортсменка розповіла, що виїхала з України за туристичною путівкою.



"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна", – сказала вона.

Жалінська зазначила, що їй "на руку" зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям почали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема – за туристичними путівками. Тому вона придбала путівку до Чехії.

"Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину. Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва", – розповіла спортсменка.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому Чемпіонаті України в 2024 на її рахунку дві "бронзи" та "срібло". У 2023 вона мала чотири "золота".