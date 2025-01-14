Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська

Веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, виїхала до окупованого Росією Приморська Запорізької області. Вона також заявила, що це українське місто є російською територією.
Про це повідомило видання Tribuna.com. із з посиланням на RT.
В інтерв'ю російським пропагандистам спортсменка розповіла, що виїхала з України за туристичною путівкою.
"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна", – сказала вона.
Жалінська зазначила, що їй "на руку" зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям почали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема – за туристичними путівками. Тому вона придбала путівку до Чехії.
"Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину. Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва", – розповіла спортсменка.
Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому Чемпіонаті України в 2024 на її рахунку дві "бронзи" та "срібло". У 2023 вона мала чотири "золота".
- Станом на лютий минулого року, Мінспорту повідомляло, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. Раніше також повідомлялося, що за два роки війни в Україні позбавили спортивних звань сімох тренерів і 37 спортсменів.