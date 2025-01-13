Минулого тижня зі Степногірська та Таврійського у Запорізькій області евакуювали 13 мешканців

Минулого тижня з прифронтового Степногірська та Таврійського Запорізької області зголосилися виїхати 13 місцевих мешканців.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“В людей вже не було сил терпіти щоденні ворожі знущання”, - написав Федоров.
Частина евакуйованих залишилась у Запоріжжі, частина поїхала на захід України.
Записатися на безкоштовну евакуацію з прифронтових громад можна наступним чином:
- Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291
- Евакуація з прифронтової зони групою Національної поліції України - 102
“Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу - фінансову, гуманітарну і соціальну”, - запевнив Федоров.