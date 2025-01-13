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В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії сухопутних військ

На посаду зараз є 5 претендентів.

В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії сухопутних військ
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Фото: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, хто з військових претендує на посаду начальника Національної академії сухопутних військ.

Кандидатами стали:

  • Полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка
  • Полковник Євген Ласійчук, командир 25-ї повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ
  • Бригадний генерал Михайло Сидоренко, заступник командувача військ оперативного командування “Північ”
  • Бригадний генерал Сергій Баранов, начальник Головного управління супроводження ракетних програм
  • Полковник Роман Качур, командир 55-ї окремої артилерійської бригади “Запорізька Січ”

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Що відбувалось із посадою начальника Національної академії сухопутних військ

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок опитування серед військових щодо кандидатури нового начальника Національної академії сухопутних військ.

  • 18 грудня минулого року міністр оборони Рустем Умєров звільнив з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука. Умєров також доповів Зеленському про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Нацакадемії та численних порушень, виявлених ГІМО.

  • Напередодні, 6 грудня, повідомлялося, що Ткачука звільнять через скарги курсантів.

  • У червні стало відомо, що викладачу Академії сухопутних військ у Львові повідомили про підозру через побиття курсантів. Зафіксовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких офіцер бив і принижував. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.

  • Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині. Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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