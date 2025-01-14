Росіяни атакували дроном цивільне авто на Сумщині і поранили чоловіка

Сьогодні, 14 січня, близько 15:10 окупанти атакували безпілотником цивільну автівку, яка стояла на одній із вулиць міста Середина-Буда Шосткинського району Сумщини. Є поранений.

Про це повідомили у Сумській облпрокуратурі.

Поранення отримав 56-річний власник транспортного засобу, який стояв поруч.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.