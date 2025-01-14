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Росіяни атакували дроном цивільне авто на Сумщині і поранили чоловіка

Авто стояло на одній із вулиць міста Середина-Буда Шосткинського району.

Росіяни атакували дроном цивільне авто на Сумщині і поранили чоловіка
Фото: unn.ua

Сьогодні, 14 січня, близько 15:10 окупанти атакували безпілотником цивільну автівку, яка стояла на одній із вулиць міста Середина-Буда Шосткинського району Сумщини. Є поранений. 

Про це повідомили у Сумській облпрокуратурі. 

Поранення отримав 56-річний власник транспортного засобу, який стояв поруч.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

  • 13 січня росіяни вбили мирного мешканця Сумщини.Ще одна людина отримала поранення.
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