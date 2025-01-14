На Херсонщині під час знешкодження російського дрона загинули двоє поліцейських

Під час знешкодження російського дрона у Білозерській громаді Херсонщини загинули двоє запорізьких поліцейських–вибухотехніків: старший лейтенант Олексій Сафонов та лейтенант Ілля Дергільов.
Про це повідомили у Нацполіції.
Після чергової російської дронової атаки вони проводили розмінування в одному з сіл Білозерської територіальної громади.
Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА відбулася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблих.