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На Херсонщині під час знешкодження російського дрона загинули двоє поліцейських

Відбулася детонація під час нейтралізації бойової частини нерозірваного БпЛА.

На Херсонщині під час знешкодження російського дрона загинули двоє поліцейських
Загиблі на Херсонщині поліцейські Олексій Сафонов та Ілля Дергільов.
Фото: Нацполіція

Під час знешкодження російського дрона у Білозерській громаді Херсонщини загинули двоє запорізьких поліцейських–вибухотехніків: старший лейтенант Олексій Сафонов та лейтенант Ілля Дергільов.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Після чергової російської дронової атаки вони проводили розмінування в одному з сіл Білозерської територіальної громади. 

Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА відбулася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення. 

Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. 

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