Експосадовцю Міноборони оголосили ще одну підозру: в постачанні бракованих кулеметів

Колишнього посадовця міністерства оборони і двох керівників державного підприємства запідозрили в постачанні бракованих кулеметів армії. За даними слідства, тодішній керівник департаменту міністерства і двоє працівників ДП привласнили майно і перешкоджали законній діяльності Збройних Сил (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Керівникам ДП окремо оголосили підозру в службовому підробленні. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, у 2022 році Департамент Міноборони України уклав з держпідприємством договори на поставку 400 кулеметів ДШК на загальну суму 193 млн грн. Виконуючи ці договори, держпідприємство поставило лише 200 великокаліберних кулеметів. Всі вони були без належного маркування та низької якості. Під час використання в бойових умовах ці кулемети виходили з ладу та могли завдати суттєвої шкоди військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.

Збитки державі оцінили в 193 млн гривень. Вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.

Офіс генпрокурора не назвав імені підозрюваного експосадовця МО, але вказав, що раніше він отирмував підозру в розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів. Це – так звана справа "Львівського арсеналу", і там підозрюваним є тодішній керівник Департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв. Він перебував під вартою, але його звільнили в березні 2024.