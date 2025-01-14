Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
ГоловнаСуспільствоВійна

Експосадовцю Міноборони оголосили ще одну підозру: в постачанні бракованих кулеметів

Ймовірно, йдеться про Олександра Лієва – це дозволяють припустити деталі про попередню підозру посадовця. 

Експосадовцю Міноборони оголосили ще одну підозру: в постачанні бракованих кулеметів
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Колишнього посадовця міністерства оборони і двох керівників державного підприємства запідозрили в постачанні бракованих кулеметів армії. За даними слідства, тодішній керівник департаменту міністерства і двоє працівників ДП привласнили майно і перешкоджали законній діяльності Збройних Сил (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Керівникам ДП окремо оголосили підозру в службовому підробленні. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора

"За даними слідства, у 2022 році Департамент Міноборони України уклав з держпідприємством договори на поставку 400 кулеметів ДШК на загальну суму 193 млн грн. Виконуючи ці договори, держпідприємство поставило лише 200 великокаліберних кулеметів. Всі вони були без належного маркування та низької якості. Під час використання в бойових умовах ці кулемети виходили з ладу та могли завдати суттєвої шкоди військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.  

Збитки державі оцінили в 193 млн гривень.  Вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів. 

Офіс генпрокурора не назвав імені підозрюваного експосадовця МО, але вказав, що раніше він отирмував підозру в розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів. Це – так звана справа "Львівського арсеналу", і там підозрюваним є тодішній керівник Департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв. Він перебував під вартою, але його звільнили в березні 2024. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies