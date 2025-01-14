Міноборони: щодня в "Армія+" надходить до 1 000 рапортів на переведення, наразі іх уже 30 000

У Міноборони пояснили, чому військовим доводиться довго чекати відповідні накази.

У Міністерстві оборони пояснили, чому накази на переведення через застосунок "Армія+" інколи доводиться довго чекати.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За два місяці роботи функції зміни місця служби в "Армія+" вже 7 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення до обраних самостійно частин. Водночас деякі військові очікують на накази довше через значне навантаження – щодня надходить до 1 000 рапортів, загалом вже подано 30 000 рапортів.

Для пришвидшення процесу в застосунку оновили шаблон рапорту та додали зразки документів. Також Центральне управління захисту прав військовослужбовців контролює виконання наказів командирами. При виникненні питань військові можуть заповнити форму в застосунку через: Меню - Служба підтримки - Поширені питання - Зміна місця служби.

У Міноборони пояснили, чому чекати накази доводиться інколи місяць, а то й довше.

"Щодня через "Армія+" в Кадровий центр ЗСУ подається до 1 000 рапортів. Нині їх подано вже 30 000. Деякі військові подають 5-7 разів, виправляючи помилки за підказками операторів або отримуючи щоразу відмову через відхилення переведення командиром частини, де його погодження вимагає постанова. Це збільшує навантаження на операторів, які працюють цілодобово. Інколи накази формуються за кілька днів, і військові бачать відразу в застосунку його номер і дату. А інколи треба тижні", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони проаналізували найбільш поширені помилки, які роблять військові, та удосконалили шаблон рапорту в "Армія+". Додали посилання на зразки рекомендаційних документів та перелік типових військових документів із підказками про сторінки, що треба прикріпити.

"Є штучні бар’єри, які можуть створюватись на місцях. Їх вже долаємо", - зазначили в міністерстві.



Раніше президент Володимир Зеленський також повідомив, що в застосунку "Армія+" військові можуть обрати начальника Нацакадемії сухопутних військ.

15 листопада в ЗСУ запустили експеримент зі спрощеною системою переведень. Електронні рапорти можна подавати через застосунок "Армія+" - вони надходитимуть одразу в Кадровий центр ЗСУ. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Переведення через Армія+ без рапорту на командира. Як це працюватиме — зібрали все, що наразі відомо".