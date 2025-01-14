Майор Козак: забирати мобільні телефони в затриманих не мають права, але ТЦК – це режимний об'єкт, де є обмеження

Відбирати засоби зв'язку – мобільні телефони – співробітники територіальних центрів комплектування не мають права. Але саме приміщення ТЦК – це режимний об'єкт, і в деяких кабінетах мати телефони заборонено, пояснила на пресконференції заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак.
Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде визначення місця спілкування для військовозобов'язаного. Таке приміщення має бути в кожному ТЦК.
"Забирати засоби стільникового зв'язку – ні, РТЦК такого права не має. Обмежити – так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам. Навіть ми ними там не користуємося", – пояснила майор Козак.
- Козак також пояснила, в яких випадках військовозобов'язаного громадянина можуть примусово доставити до ТЦК. За її словами, перед затриманням громадянам пропонують добровільно приїхати до ТЦК, аби оновити дані відповідно до закон. Якщо вони чинять спротив, то затримати їх можуть на період до трьох годин. Якщо громадянин виявляє злісну непокору, то період затримання може зрости до трьох діб.