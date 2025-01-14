Майор Козак: забирати мобільні телефони в затриманих не мають права, але ТЦК – це режимний об'єкт, де є обмеження

У кожному ТЦК має бути відведене для спілкування приміщення. В інших користуватися мобільними телефонами заборонено навіть співробітникам.

Відбирати засоби зв'язку – мобільні телефони – співробітники територіальних центрів комплектування не мають права. Але саме приміщення ТЦК – це режимний об'єкт, і в деяких кабінетах мати телефони заборонено, пояснила на пресконференції заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак.

Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде визначення місця спілкування для військовозобов'язаного. Таке приміщення має бути в кожному ТЦК.

"Забирати засоби стільникового зв'язку – ні, РТЦК такого права не має. Обмежити – так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам. Навіть ми ними там не користуємося", – пояснила майор Козак.