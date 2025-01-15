Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив, що РФ випустила понад 40 ракет, а ППО збила щонайменше 30

За ніч росіяни запустили 70 ударних дронів. 

Зеленський заявив, що РФ випустила понад 40 ракет, а ППО збила щонайменше 30
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 15 січня, під час масованого удару Росія випустила по Україні понад 40 ракет, зокрема і балістичних. ППО збила щонайменше 30 із них.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено", – зазначив він у телеграмі.

Також він повідомив, що за ніч було понад 70 російських ударних дронів. 

"Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи. Але постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита", – повідомив президент і нагадав, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі «Рамштайн» дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. 

Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати. 

"Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але це значно більше, ніж потреби нашої держави. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час", – наголосив Зеленський. 

  • У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури. 
  • Ціллю російської атаки на Прикарпатті також були об’єкти критичної інфраструктури. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies