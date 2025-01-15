Зеленський заявив, що РФ випустила понад 40 ракет, а ППО збила щонайменше 30

Сьогодні, 15 січня, під час масованого удару Росія випустила по Україні понад 40 ракет, зокрема і балістичних. ППО збила щонайменше 30 із них.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено", – зазначив він у телеграмі.

Також він повідомив, що за ніч було понад 70 російських ударних дронів.

"Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи. Але постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита", – повідомив президент і нагадав, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі «Рамштайн» дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю.

Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати.

"Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але це значно більше, ніж потреби нашої держави. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час", – наголосив Зеленський.