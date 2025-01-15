У двох районах Львівщини є влучання у об'єкти критичної інфраструктури (уточнено)

Обійшлося без постраждалих, але з руйнуваннями.

У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги,яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури. У Золочівському районі пошкоджені будинок та господарська споруда.

Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями.

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. Воїнам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Уточнення. Пізніше у ОВА уточнили, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема.

Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

На місце виїхали всі профільні служби.