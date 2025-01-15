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У двох районах Львівщини є влучання у об'єкти критичної інфраструктури (уточнено)

Обійшлося без постраждалих, але з руйнуваннями.

У двох районах Львівщини є влучання у об'єкти критичної інфраструктури (уточнено)
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС

У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги,яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури. У Золочівському районі пошкоджені будинок та господарська споруда. 

Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький. 

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями.

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. Воїнам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Уточнення. Пізніше у ОВА уточнили, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема. 

Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. 

На місце виїхали всі профільні служби.

  • Ціллю російської атаки на Прикарпатті також були об’єкти критичної інфраструктури. 
  • Росія вранці середи 15 січня розпочала чергову масовану повітряну атаку проти України.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко попередив про превентивні відключення через масовану атаку ворога.
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