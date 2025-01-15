У двох районах Львівщини є влучання у об'єкти критичної інфраструктури (уточнено)

У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги,яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури. У Золочівському районі пошкоджені будинок та господарська споруда.
Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями.
Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.
Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. Воїнам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.
Уточнення. Пізніше у ОВА уточнили, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема.
Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.
На місце виїхали всі профільні служби.
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