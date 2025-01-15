За добу Сили оборони знищили 1580 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1580 окупантів, 13 ворожих танків, 52 артсистеми та 2 засоби ППО.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9780 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20348 (+22) од,
- артилерійських систем – 21975 (+52) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204) од,
- спеціальна техніка ‒ 3696 (+0).
Дані уточнюються.