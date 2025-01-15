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За добу Сили оборони знищили 1580 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 812 670 солдатів. 

За добу Сили оборони знищили 1580 окупантів
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1580 окупантів, 13 ворожих танків, 52 артсистеми та 2 засоби ППО.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9780 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20348 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21975 (+52) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1046 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),
  • крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3696 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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