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Генштаб: майже половина боєзіткнень за день відбулась на Покровському напрямку

На Покровському напрямку відбулось 70 боєзіткнень.

Генштаб: майже половина боєзіткнень за день відбулась на Покровському напрямку
Українські артилеристи за роботою
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 14 січня відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 40 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка. П’ять боєзіткнень тривають дотепер. 

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмів окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного. Сили оборони відбили 14 атак загарбників.

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Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки. 

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 300 окупантів, з них 166 - безповоротно. Також знищено танк, 13 одиниць автомобільної техніки, 12 мотоциклів, два БпЛА «Ланцет», артилерійську систему, засіб РЕБ, антену управління БпЛА та засіб супутникового зв’язку. До того ж, пошкоджено два танки та два автомобілі росіян. 

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Нескучне. Бої тривають. 

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, три невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 18 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер.

Сьогодні варто відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 425-й окремий штурмовий батальйон "Скала", які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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