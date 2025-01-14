Сибіга заявив, що Україна не відчуває тиску щодо досягнення мирної угоди з РФ

Україна не відчуває тиску щодо досягнення мирної угоди з Росією.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною, передає «Інтерфакс-Україна».
Сибіга наголосив, що наша держава працює із союзниками над досягненням справедливого і всеосяжного миру.
«Жодного тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном "мир". Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, тривалий мир для України. Це дуже важливо, і це нероздільне розуміння справедливого миру», - сказав український міністр.
Сибіга додав, що наша держава із партнерами обмінюється «думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру, тому що це стратегічний інтерес Трансатлантичного співтовариства».
Мирна угода між Україною і РФ: що відомо
- Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, неодноразово заявляв, що хоче якомога швидше припинити війну Росії проти України.
- Українська сторона наголошує, що не може погодитися з будь-якими територіальними поступками РФ чи заморожуванням конфлікту. Таке заморожування лише допоможе Росії краще підготуватися до нового нападу на Україну.
- Володимир Зеленський заявляв, що перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією розраховує спершу домовитися з американським президентом. Він готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації Трампа, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Путіна. Після цього важливо домовитися з країнами Європи, сказав Зеленський. Він підкреслив важливість того, щоб Європа "також мала голос".
- На початку січня Київ планував відвідати майбутній спецпредставник Трампа по Україні, однак, він відклав візит до інавгурації президента США.
- До речі, у лютому 2024 українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.
- Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що невдовзі країни Європи можуть зазнати сильного тиску, щоб досягти угоди з Росією, але потрібно зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.
- Опісля радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що у США немає очікувань, що Україна і РФ готові до переговорів.
- Тим часом майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц очікує, що телефонна Дональда Трампа з російським диктатором очікується найближчим часом.