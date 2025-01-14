Сибіга заявив, що Україна не відчуває тиску щодо досягнення мирної угоди з РФ

Україна не відчуває тиску щодо досягнення мирної угоди з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною, передає «Інтерфакс-Україна».

Сибіга наголосив, що наша держава працює із союзниками над досягненням справедливого і всеосяжного миру.

«Жодного тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном "мир". Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, тривалий мир для України. Це дуже важливо, і це нероздільне розуміння справедливого миру», - сказав український міністр.

Сибіга додав, що наша держава із партнерами обмінюється «думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру, тому що це стратегічний інтерес Трансатлантичного співтовариства».

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