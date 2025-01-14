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Російська армія атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами

Загиблих і постраждалих внаслідок російських атак немає.

Російська армія атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 14 січня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 14 січня, російські окупаційні війська здійснили майже півтора десятки атак на Нікопольщину.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни застосовували проти Дніпропетровської області важку артилерію та дрони-камікадзе, а також скидав боєприпаси з БпЛА. 

Окупанти поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. 

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Внаслідок обстрілів було пошкоджене промислове підприємство та два легковики. 

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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