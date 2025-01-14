Т.в.о. командувача Повітряних сил ЗСУ Кривоножко прокоментував переведення його підлеглих у піхоту

Очільник ПС уточнив, кого не будуть переводити.

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ в підрозділи інших родів та видів армії здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Таку заяву зробив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, її поширила пресслужба ПС.

«Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко», - зазначив т.в.о. командувача.

Кривоножко наголосив, що ситуація на фронті «дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних Сил».

Наразі військові ПС посилюють побратимів на передовій, зокрема, підрозділи, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади, і воюють на найгарячіших напрямках фронту. Визначену кількість бійців також переводять у сухопутні підрозділи для посилення бригад на лінії фронту. «Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією», - наголосив Кривоножко.