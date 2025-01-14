Т.в.о. командувача Повітряних сил ЗСУ Кривоножко прокоментував переведення його підлеглих у піхоту

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ в підрозділи інших родів та видів армії здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.
Таку заяву зробив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, її поширила пресслужба ПС.
«Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко», - зазначив т.в.о. командувача.
Кривоножко наголосив, що ситуація на фронті «дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних Сил».
Наразі військові ПС посилюють побратимів на передовій, зокрема, підрозділи, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади, і воюють на найгарячіших напрямках фронту. Визначену кількість бійців також переводять у сухопутні підрозділи для посилення бригад на лінії фронту. «Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією», - наголосив Кривоножко.
- 14 січня авіатехніки зі 114 бригади Повітряних сил опублікували публічне звернення щодо їх переведення у піхоту. Сержант розповів, що до його військової частини надійшов наказ перевести у піхотні підрозділи 218 людей – це майже всі авіаційні техніки бригади. Раніше так уже перевели 250 людей. Ця бригада оснащена винищувачами МіГ-29, і її військові беруть участь у відбитті повітряних атак ворога. Сержант заявив, що цей наказ перетворить бригаду тактичної авіації на небоєздатну, бо обслуговувати літаки не буде кому.
- "Мілітарний" з посиланням на джерела повідомив, що вилучення особового складу Повітряних сил санкціоновано розпорядженням головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім авіаційних підрозділів, переміщення торкнулося і зенітних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил. Журналісти звернули увагу і на те, що фахівців із Повітряних сил розпорядилися переводити в охоту Сухопутних військ, хоча й самі ПС мають власну піхоту.
- Опісля заяву оприлюднив Генштаб ЗСУ. У заяві йдеться, що «гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується».