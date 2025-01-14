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СБУ заявила про розкрадання коштів “Укренерго” на 60 млн грн ексзаступником голови Харківської облради

Слідство встановило, що до незаконної діяльності він залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями. Директору цієї компанії повідомили про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно, оскільки вони переховуються за кордоном.

СБУ заявила про розкрадання коштів “Укренерго” на 60 млн грн ексзаступником голови Харківської облради
Фото: СБУ

Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго», повідомляє пресслужба СБУ.  

У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз - переховується за кордоном.

За матеріалами справи, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн.

До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.

Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію. 

При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно. 

Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України (відповідно до вчинених злочинів):

  • ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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