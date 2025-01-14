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Склад, НПЗ, хімзавод і комбінат: СБУ та Сили оборони вразили ворожі об'єкти в різних регіонах Росії

Є прямі влучання ракет і дронів. 

Склад, НПЗ, хімзавод і комбінат: СБУ та Сили оборони вразили ворожі об'єкти в різних регіонах Росії
Пожежа після ударів
Фото: скріншот

Минулої ночі СБУ спільно з іншими складовими Сили оборони вразили цілу низку ворожих об'єктів у різних російських регіонах. Про це повідомили джерела в Силах оборони. 

За словами співрозмовників, атакували Тульську область, Саратовську і Брянську. Щодо наслідків станом на зараз:

  • Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу. 
  • Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі.
  • Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу.
  • Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями. 

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • Цієї ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів. Пожежі після ударів почалися в багатьох місцях. Це вже не перший удар по ворожій промисловості цього місяця, і не перший для вже атакованого "Енегельса". Більше на цю тему – в матеріалі "Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти". 
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