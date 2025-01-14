На Харківщині за добу внаслідок обстрілів постраждали 4 людини

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 15 людей.

На Харківщині за минулу добу внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

14 січня 04:05 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Влучання КАБ в землю на відкритій території. Пошкоджені 4 автівки.

14 січня 01:05 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 3 приватні будинки та легковий автомобіль.

21:49 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Мурафа. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА «Шахед» пошкоджено житловий будинок, господарча споруда, автівка. Постраждали 47-річний чоловік та 44-річна жінка. Госпіталізовані.

19:09 Чугуївський р-н, м. Чугуїв. Внаслідок удару БПЛА «Шахед» пошкоджено скління вікон у 5-поверховому житловому будинку, газову трубу та 5 легкових автомобілів. Постраждала дитина віком 1 рік і 7 місяців — діагностували гостру реакцію на стрес, без госпіталізації.

10:30 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Осиново. Виявлено уламки від БпЛА "Молнія". Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

08:10 Куп'янський р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено приватне домоволодіння.

08:20 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Веселе. Внаслідок удару FPV-дроном постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Западного та Дворічної на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів.

Зазначимо, цієї ночі Сили ППО збили 58 російських "шахедів" із 80. Збиті ворожі дрони завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині.