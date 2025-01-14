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Ворог вночі бив по Нікопольщині з “Градів” і безпілотниками, постраждали 3 людини

Серед іншого, обстріли понівечили промислове підприємство.

Ворог вночі бив по Нікопольщині з “Градів” і безпілотниками, постраждали 3 людини
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/

Вночі агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", важкої артилерії. Спрямував на район дрон-камікадзе. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді, передає очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За його інформацією, постраждали три людини. Це 14-річна дівчинка, вона буде оговтуватися вдома. 61-річний чоловік та 87-річна жінка госпіталізовані. Їхній стан – середньої тяжкості.

Також пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінії електропередач. Понівечене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Зачепило інфраструктуру.

Крім того, оборонці неба збили в області ворожий БпЛА. 

Зазначимо, цієї ночі Сили ППО збили 58 російських "шахедів" із 80. Збиті ворожі дрони завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині.

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