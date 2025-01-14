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На Житомирщині уламки російського "шахеда" пошкодили АЗС, поранено людину

Постраждалого доправили до лікарні для проведення оперативного втручання.

На Житомирщині уламки російського "шахеда" пошкодили АЗС, поранено людину
Фото: Житомирська ОВА

У Житомирській області уламки збитих російських дронів пошкодили автозаправну станцію. Одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі під час атаки ворожих дронів уламками було пошкоджено приміщення, заправні колонки та автомобілі на одній з АЗС у Житомирському районі. Одна людина зазнала осколкових поранень кінцівки", - написав він у Telegram.

Постраждалого доправили до лікарні для проведення оперативного втручання.

Фото: Житомирська ОВА

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