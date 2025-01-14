Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини

Ще одна людина отримала поранення.

Сьогодні, 13 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 128 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни атакували дронами та мінометами, одна цивільна особа загинула, одна отримала поранення, пошкоджено 3 приватні житлові будинки, гараж та 2 легкових автомобілі.

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджена нежитлова будівля у Ворожбянській громаді.

Ще один російський БпЛА впав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивльської громади.

Середино-Будську та Краснопільську громади армія РФ атакувала дронами, артилерією та мінометами.

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та дронами.

По Есманьській громаді ворог вдарив з артилерії та мінометів, а по Хотінській, Свеській та Глухівській - дронами.

Юнаківську громаду російські військові атакували КАБами, САУ та дронами, а Білопільську - дронами та мінометами.