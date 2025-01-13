Головне за понеділок, 13 січня: понад 90 боєзіткнень, оборона Покровська, обмін запрошеннями між Зеленським та Фіцо

Бойові дії на Донеччині, 94 бойових зіткнення, ворожі обстріли, перша САУ RCH 155 від Німеччини. Яким запам’ятається 1055-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 росіяни 94 рази атакували позиції Сил оборони, найгарячіше - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 січня – в новині.

Сьогодні, 13 січня, відбулося засідання Комісії зі забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

За результатами загальнонаціональних онлайн-виборів до складу Ради увійдуть 15 з 40 претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів.

Список – в новині.

На Покровському напрямку ситуація напружена й дуже динамічна, тривають бої за малі населені пункти в районах з низькою забудовою. Ворог намагається оточити місто з півдня, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни намагаються оточити Покровськ, зокрема з південного боку.

Докладніше – в новині.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною.

На його думку, така зустріч створить "хороші умови для відкритої розмови про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України".

У відповідь президент України запросив прем'єра Словаччини до Києва.

Сьогодні російський безпілотник впав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивльської громади у Сумській області, повідомила обласна військова адміністрація.

Без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів. Попередньо, люди не постраждали. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions запустило новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки.

Як йдеться у повідомленні ГУР, першою опублікованою категорією стали виробники БПЛА держави-агресора. В переліку – дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України. Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру БпЛА.

Подробиці – в новині.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу самохідну артилерійську установку типу RCH 155. Церемонія відбулася 13 січня в Касселі, де оборонний концерн KNDS виробляє ці бойові системи.

Загалом Німеччина планує передати Києву 54 таких САУ. Шість перших установок поки залишаться в Німеччині, на них проходитимуть навчання українські військові.

САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) – це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, її екіпаж складається лише з 2-3 осіб. А додатковою особливістю САУ є унікальна можливість вести вогонь під час руху.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!