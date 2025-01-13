ГУР почало публікувати інформацію про виробників озброєння та військової техніки росіян

Першими розвідка оприлюднила дані 79 підприємств Росії, які збирають та постачають дрони для війни проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions запустило новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки.

Як йдеться у повідомленні ГУР, першою опублікованою категорією стали виробники БПЛА держави-агресора. В переліку – дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України. Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру БпЛА.

У списку:

підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА "Shahed-136" – "Герань" та "Гарпия": це АТ "ОЕЗ ППТ АЛАБУГА", ТОВ "АЛЬБАТРОС", АТ "ІЕМЗ КУПОЛ" та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;

група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников", та виробляє баражуючі "Ланцети”, розвідувальні “Zala";

виробники багатоцільових російських БПЛА "Орион" та "Альтаир" – АТ "КРОНШТАДТ" та АТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ";

виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам зс РФ в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями БпЛА.

Щодо окремих підприємств доступні посилання на перелік іноземного обладнання, що ними використовується, та ідентифіковану в БПЛА компонентну базу.

"ГУР МО закликає синхронізувати та посилити зусилля цивілізованого світу проти російських "виробників смерті" – застосувати санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність", – наголосили у розвідці.

Розділ буде поповнюватись та розширюватись іншими категоріями. У розвідці пообіцяли, що на черзі – виробники ракет.