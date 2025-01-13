Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаСуспільствоЖиття

ГУР почало публікувати інформацію про виробників озброєння та військової техніки росіян

Першими розвідка оприлюднила дані 79 підприємств Росії, які збирають та постачають дрони для війни проти України.

ГУР почало публікувати інформацію про виробників озброєння та військової техніки росіян
Розділ про виробників дронів РФ
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions запустило новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки. 

Як йдеться у повідомленні ГУР, першою опублікованою категорією стали виробники БПЛА держави-агресора. В переліку – дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України. Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру БпЛА. 

У списку:

  • підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА "Shahed-136" – "Герань" та "Гарпия": це АТ "ОЕЗ ППТ АЛАБУГА", ТОВ "АЛЬБАТРОС", АТ "ІЕМЗ КУПОЛ" та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;
  • група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников", та виробляє баражуючі "Ланцети”, розвідувальні “Zala";
  • виробники багатоцільових російських БПЛА "Орион" та "Альтаир" – АТ "КРОНШТАДТ" та АТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ";
  • виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам зс РФ в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

 Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями БпЛА. 

Щодо окремих підприємств доступні посилання на перелік іноземного обладнання, що ними використовується, та ідентифіковану в БПЛА компонентну базу.

"ГУР МО закликає синхронізувати та посилити зусилля цивілізованого світу проти російських "виробників смерті" – застосувати санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність", – наголосили у розвідці. 

Розділ буде поповнюватись та розширюватись іншими категоріями. У розвідці пообіцяли, що на черзі – виробники ракет.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies