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Наявність відстрочки або бронювання не звільняє від обов'язку прибути до ТЦК за повісткою

Громадянин повинен у встановлений термін прибути до ТЦК для уточнення даних, навіть якщо зараз його не можуть мобілізувати, пояснила майор Козак. 

Після завершення терміну бронювання працівників критичних підприємств 28 лютого роботодавці повинні подати необхідні документи до територіальних центрів комплектування. Перелік документів та алгоритм дій визначені в постанові, пояснила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак (йдеться про постанову про порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час). 

Зараз бронювання проводитимуть лише через портал Дія. Для кожного підприємства і працівника є критерії, які визначають, чи є вони критичними. 

"Повністю все закріплене в нормативно-правовому документі", – пояснила Козак. 

Вона додала, що військовозобов'язаним, які мають бронювання, може поштою прийти повістка. Ці повістки генеруються без визначення наявності чи відсутності відстрочки або бронювання.

"Наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов'язаного громадянина від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – сказала майор. 

Громадянина повинні прибути в час, місце і термін, зазначений у повістці. Якщо цю повістку проігнорують, це може призвести до притягнення до адміністративної відповідальності. 

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