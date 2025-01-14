Головне за ніч та ранок вівторка, 14 січня: атака дронів на Київ, майже 170 боєзіткнень, візити Пісторіуса та Мієріні

Нічна повітряна атака, 166 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежі в Енгельсі і в Казані.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 37 авіаційних ударів 49 керованими бомбами та здійснив 422 артилерійських обстріли, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 811 090 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 14 січня Росія атакувала Україні 80 ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 21 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян.

Попередньо, обійшлося без жертв, постраждалим надається допомога.

У ніч на вівторок знову відбивали атаку ворожих безпілотників й у столиці. О 23:14 мер міста Віталій Кличко повідомив, що робота по російських дронах іде на лівому березі.

Уже через пів години Кличко написав, що ППО відпрацьовує на Оболоні. Інформації про пошкодження мер не надав.

Росіяни заявляли про масштабні пожежі в Казані та Енгельсі після атаки дронів.

Росавіація обмежила польоти в аеропортах Пензи, Ульяновська, Калуги, Тамбова та Саратова.

Докладніше – в новині.

До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він має намір обговорити подальшу допомогу і отримати уявлення про військову ситуацію.

До Києва також прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріні.

У латвійської делегації запланована низка зустрічей з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.

У будівлі Міноборони Росії в центрі Москви знайшли застреленим працівника ФСБ Володимира Фещенка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними джерел РБК, інцидент стався 13 січня. Основною версією є вбивство з необережності, пістолетна куля влучила чоловікові в голову. "Не виключено, що постріл був зроблений в результаті сварки двох чоловіків", - зазначило джерело.

За даними "РИА Новости", причиною вбивства став побутовий конфлікт із військовим. Наразі підозрюваного затримано і порушено кримінальну справу.

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