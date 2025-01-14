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Трамп заявив, що після інавгурації “дуже швидко” зустрінеться з Путіним

Він не назвав точної дати зустрічі.

Трамп заявив, що після інавгурації “дуже швидко” зустрінеться з Путіним
Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії у Північній Кароліні, 21 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 13 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду наступного тижня, передає Reuters. 

Він не назвав точної дати зустрічі, яка стане першою між лідерами двох країн після початку великої війни Росії з Україною в лютому 2022 року.

Коли його запитали про його стратегію припинення війни, Трамп сказав: “Ну, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він надто в захваті від того, як все пішло, тому що це пішло не зовсім добре для нього. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але... потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей ви повинні бути там".

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