У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Галущенка

Наразі її передано на розгляд керівництву.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, документ авторства народної депутатки Інни Совсун (фракція "Голос") і ще майже 30 депутатів зареєстровано за №12403 13 січня 2025 року.

У картці проєкту постанови зазначається, що її передано на розгляд керівництву.

Нардеп Ярослав Железняк, який також є співавтором законопроєкту, повідомив, що серед причин звільнення - системна корупція в енергетиці, ігнорування викликів на засідання парламенту та комітетів ТСК, провалена робота із захисту частини енергетичної інфраструктури, "абсолютно неприйнятна поведінка" міністра під час години запитань до уряду, та інше.