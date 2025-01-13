У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Галущенка

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Так, документ авторства народної депутатки Інни Совсун (фракція "Голос") і ще майже 30 депутатів зареєстровано за №12403 13 січня 2025 року.
У картці проєкту постанови зазначається, що її передано на розгляд керівництву.
Нардеп Ярослав Железняк, який також є співавтором законопроєкту, повідомив, що серед причин звільнення - системна корупція в енергетиці, ігнорування викликів на засідання парламенту та комітетів ТСК, провалена робота із захисту частини енергетичної інфраструктури, "абсолютно неприйнятна поведінка" міністра під час години запитань до уряду, та інше.
- 10 січня народні депутати різних фракцій запустили збір підписів за реєстрацію в Раді постанови про звільнення Галущенка. Перед цим між Совсун та головою Міненерго виникла суперечка під час години запитань до уряду. Совсун заявила, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що добудова Хмельницької АЕС домовлена з партнерами зі США. Насправді, жодної підтримки з боку партнерів немає, і вони хотіли б в майбутньому уникнути таких маніпуляцій, стверджує нардепка. Раніше ЗМІ також повідомляли, що причиною конфлікту між Совсун та Галущенком стала добудова третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.
- У грудні посол ЄС в Україні Катерина Матернова сказала, що Україна не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.