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У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Галущенка

Наразі її передано на розгляд керівництву.

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Галущенка
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, документ авторства народної депутатки Інни Совсун (фракція "Голос") і ще майже 30 депутатів зареєстровано за №12403 13 січня 2025 року.

У картці проєкту постанови зазначається, що її передано на розгляд керівництву.

Нардеп Ярослав Железняк, який також є співавтором законопроєкту, повідомив, що серед причин звільнення - системна корупція в енергетиці, ігнорування викликів на засідання парламенту та комітетів ТСК, провалена робота із захисту частини енергетичної інфраструктури, "абсолютно неприйнятна поведінка" міністра під час години запитань до уряду, та інше.

  • 10 січня народні депутати різних фракцій запустили збір підписів за реєстрацію в Раді постанови про звільнення Галущенка. Перед цим між Совсун та головою Міненерго виникла суперечка під час години запитань до уряду. Совсун заявила, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що добудова Хмельницької АЕС домовлена з партнерами зі США. Насправді, жодної підтримки з боку партнерів немає, і вони хотіли б в майбутньому уникнути таких маніпуляцій,  стверджує нардепка. Раніше ЗМІ також повідомляли, що причиною конфлікту між Совсун та Галущенком стала добудова третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.
  • У грудні посол ЄС в Україні Катерина Матернова сказала, що Україна не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.
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