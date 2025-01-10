Зеленський: для України потрібні серйозні гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України важливо, аби мир настав, однак потрібні "серйозні гарантії безпеки" для держави і Європи.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтервʼю італійському телеканалу "RaiNews24", пише "Укрправда".

"Для нас дуже важливо, щоб прийшов мир. Ми хочемо миру більше за всіх. І це зрозуміло, тому що ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей. Але перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України і для всієї Європи. Це захист України і гарантії безпеки – що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 роках", — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що глава Кремля Володимир Путін "хоче й завжди хотів знищити Україну повністю", що є його мрією. Натомість мрією Києва у 2025 році є отримання гарантій безпеки й закінчення війни.

"Це факт. Це його мрія. І не треба вірити в інші казки. Тому Україні треба дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливості йому знову прийти з війною. Це наша мрія – цього року отримати гарантії та цього року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", — додав президент.