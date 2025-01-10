Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Однією з ключових тем зустрічі було забезпечення оборонних потреб України, зокрема посилення ППО.

Володимир Зеленський нагадав. що Україна має системи протиповітряної оборони SAMP/T спільного виробництва Італії і Франції.

“Для нас дуже важлива кількість ракет, ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет, ми їх отримуємо, а є ще пакет, який треба доопрацювати, щоб вони до нас дійшли”, – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, президент відзначив активну роботу щодо підготовки міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC-2025), яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Також Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили підтримку вступу України до ЄС.