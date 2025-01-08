Президенти Молдови та України обговорили гуманітарну кризу в Придністровському регіоні

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із молдовською колегою Майєю Санду.
Про це повідомила пресслужба президентки Молдови Майї Санду.
“Говорила з президентом Зеленським про гуманітарну кризу в Придністровському регіоні, спричинену відключенням газу Газпромом”, - йдеться у повідомленні.
Санду та Зеленський погодилися працювати разом над рішеннями, щоб запобігти подальшим стражданням і захистити людей від енергетичної зброї Росії.
Spoke with President @ZelenskyyUa about the humanitarian crisis in the Transnistrian region caused by Gazprom’s gas cutoff.— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 8, 2025
We agreed to work together on solutions to prevent further suffering and protect people from Russia's weaponisation of energy.
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Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.
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Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу.
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Уже 1 січня у невизнаному Придністров'ї взялися відключати від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
- Тим часом Болгарія заявила, що готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила про зупинку постачання газу в країну з 1 січня.