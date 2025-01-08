Президенти Молдови та України обговорили гуманітарну кризу в Придністровському регіоні

Зеленський та Санду разом працюватимуть над рішенням кризи.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із молдовською колегою Майєю Санду.

Про це повідомила пресслужба президентки Молдови Майї Санду.

“Говорила з президентом Зеленським про гуманітарну кризу в Придністровському регіоні, спричинену відключенням газу Газпромом”, - йдеться у повідомленні.

Санду та Зеленський погодилися працювати разом над рішеннями, щоб запобігти подальшим стражданням і захистити людей від енергетичної зброї Росії.

Spoke with President @ZelenskyyUa about the humanitarian crisis in the Transnistrian region caused by Gazprom’s gas cutoff.



We agreed to work together on solutions to prevent further suffering and protect people from Russia's weaponisation of energy. — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 8, 2025

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.

Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу.