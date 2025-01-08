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Президенти Молдови та України обговорили гуманітарну кризу в Придністровському регіоні

Зеленський та Санду разом працюватимуть над рішенням кризи.

Президенти Молдови та України обговорили гуманітарну кризу в Придністровському регіоні
Майя Санду та Володимир Зеленський (архівне фото)
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із молдовською колегою Майєю Санду.

Про це повідомила пресслужба президентки Молдови Майї Санду.

“Говорила з президентом Зеленським про гуманітарну кризу в Придністровському регіоні, спричинену відключенням газу Газпромом”, - йдеться у повідомленні.

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Санду та Зеленський погодилися працювати разом над рішеннями, щоб запобігти подальшим стражданням і захистити людей від енергетичної зброї Росії.

  • Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.

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