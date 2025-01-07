Reuters: представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації

Представник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
“Очікується, що Келлог прибуде в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата не встановлена”, - йдеться у повідомленні.
Також Келлог відклав візити та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.
- Раніше повідомлялось, що на початку січня представник новообраного президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відправиться до Києва.
- Також Кіт Келлог планує відвідати декілька інших європейських столиць - це можуть бути Рим та Париж. Водночас Келлог під час цієї поїздки не планує відвідувати Москву.
- План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.