​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
ГоловнаПолітика

Reuters: представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації

Також він відклав поїздку до інших європейських столиць. 

Reuters: представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації
Радник Дональда Трампа Кіт Келлог
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Представник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

“Очікується, що Келлог прибуде в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата не встановлена”, - йдеться у повідомленні.

Також Келлог відклав візити та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

  • Раніше повідомлялось, що на початку січня представник новообраного президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відправиться до Києва.
  • Також Кіт Келлог планує відвідати декілька інших європейських столиць - це можуть бути Рим та Париж. Водночас Келлог під час цієї поїздки не планує відвідувати Москву.
  • План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies