Посолка Маркарова: брошка, яку подарували Джилл Байден, створена із залишків ракети

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова відреагувала на інформацію про подаровану дружині американського президента Джилл Байден брошку начебто за $14 000 і пояснила, що насправді прикраса коштує 1 долар.
Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словами, брошка "Незабудки" створена Станіславом Дрокіним, українським дизайнером із Харкова 4 липня 2022 року, у День незалежності США.
Станіслав Дрокін, який виготовив прикрасу, передав її Посольству у якості подарунку для Першої леді США.
"Брошка є свідченням того, наскільки український народ цінує американську підтримку. У той же час ми повністю усвідомлюємо, що наша вдячність найкраще виражається не через розкішні подарунки, які ми не можемо собі дозволити, а радше через відповідальний і прозорий спосіб використання вашої допомоги для боротьби з нашим спільним ворогом", – написала Маркарова і пояснила, що саме тому вибрали цей значущий і надзвичайно художній, але недорогий подарунок.
- Державний департамент США оприлюднив декларацію щодо подарунків, які родина Джо та Джілл Байденів отримала від дипломатів та лідерів держав у 2023 році.
- У 2023 найдорожчим подарунком став 7,5-каратний діамант для Джилл Байден від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді за 20 тисяч доларів. На другому місці у списку зазначили брошку вартістю понад 14 тисяч доларів від посла України.