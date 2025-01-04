Посолка Маркарова: брошка, яку подарували Джилл Байден, створена із залишків ракети

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова відреагувала на інформацію про подаровану дружині американського президента Джилл Байден брошку начебто за $14 000 і пояснила, що насправді прикраса коштує 1 долар.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, брошка "Незабудки" створена Станіславом Дрокіним, українським дизайнером із Харкова 4 липня 2022 року, у День незалежності США.

"Місто Харків зазнає постійних російських атак, а брошка створена із залишків російської ракети та прикрашена маленькими незабутними квіточками з двоокису титану та бронзи – все це дуже недорогі матеріали", – зазначила дипломатка і додала, що справжня цінність брошки полягає в її символіці, а не в невеликій номінальній вартості матеріалів, яка становить менше 1 долара.

Станіслав Дрокін, який виготовив прикрасу, передав її Посольству у якості подарунку для Першої леді США.

Фото: Фейсбук посолки України в США Оксани Маркарової Брошка "Незабудки" авторства Станіслава Дрокіна

"Брошка є свідченням того, наскільки український народ цінує американську підтримку. У той же час ми повністю усвідомлюємо, що наша вдячність найкраще виражається не через розкішні подарунки, які ми не можемо собі дозволити, а радше через відповідальний і прозорий спосіб використання вашої допомоги для боротьби з нашим спільним ворогом", – написала Маркарова і пояснила, що саме тому вибрали цей значущий і надзвичайно художній, але недорогий подарунок.