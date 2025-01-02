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Зеленський: налаштуємо програму “Зерно з України” для співпраці із сирійською адміністрацією

Глава держави заявив, що Україна допоможе всім зусиллям щодо стабілізації в Сирії.

Зеленський: налаштуємо програму “Зерно з України” для співпраці із сирійською адміністрацією
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністрів закордонних справ України та аграрної політики України щодо візиту в Сирію, зокрема щодо безпекових й економічних перспектив. Про це повідомляє Офіс президента. 

“Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму “Зерно з України” для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною”, – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів.

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