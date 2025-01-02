Сирійська делегація вперше відвідала Саудівську Аравію після повалення режиму Асада

Міністри закордонних справ і оборони Сирії прибули до Ер-Ріяда.

Високопоставлена сирійська делегація на чолі з міністром закордонних справ Асадом аль-Шайбані прибула в Ер-Ріяд у межах першого офіційного закордонного візиту після повалення режиму Башара Асада у грудні, пише Financial Times.

“Цим першим візитом в історії вільної Сирії ми прагнемо відкрити нову яскраву сторінку в сирійсько-саудівських відносинах, що відповідає довгій спільній історії між двома країнами”, ‒ написав Шайбані на соцплатформі X.

Саудівська Аравія кілька разів вітала Асада за останні два роки, відновлюючи взаємодію з диктатором уперше з того часу, як у 2011 році в Сирії почалася громадянська війна. Але королівство та інші держави Перської затоки швидко прийняли нову владу, в якій домінує ісламістське угруповання "Гайят Тахрір аш-Шам" після захоплення Дамаску 8 грудня.

Арабські країни стурбовані подальшим конфліктом та політичною нестабільністю в регіоні після руйнівних воєн у Газі та Лівані, держави Перської затоки також прагнуть припинити контрабанду каптагону та інших заборонених наркотиків із Сирії.

Візит відбувся після офіційного запрошення королівства, коли Саудівська Аравія відправила до Сирії три літаки з гуманітарною допомогою, включно з їжею, житлом та медичним приладдям. Новий сирійський лідер Ахмад аль-Шараа, який раніше використовував псевдонім Абу Мохаммад аль-Джолані, заявив в інтерв'ю каналу новин Al Arabiya, що “Саудівська Аравія безумовно, відіграватиме велику роль у майбутньому Сирії”.

Міністр закордонних справ Кувейту Абдулла аль-Ях’я та генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем аль-Будаїві у понеділок зустрілися з фактичним правителем Сирії Ахмедом аш-Шараа. За словами Ях’ї, візит “демонструє нашу прихильність до відкриття нової сторінки конструктивного регіонального співробітництва”.

Катар, який раніше чинив опір зусиллям з реабілітації режиму Асада та поверненню його в “арабське лоно”, також відправив високопоставлену делегацію до Сирії минулого тижня.