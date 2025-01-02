Партизани "Атеш" здійснили диверсію на російській залізниці біля складу з "Іскандерами"

Ця ділянка використовується для постачання на фронт боєприпасів з 23-го та 107-го складів ГРАУ.

Партизани руху "Атеш" здійснили успішну диверсію на залізниці в районі Старої Торопи, що у Тверській області Росії. Ця ділянка використовується для постачання фронту боєприпасів з 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління). Склади є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.

Про це йдеться у телеграмі партизанів.

У 107-му складі ГРАУ, розташованому в Торопці зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для артилерії великого калібру та боєприпаси для РСЗВ, такі як "Смерч" та "Град". Цей склад займає площу близько 5 кв. км.

А 23-й арсенал ГРАУ, що розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, зберігає значні запаси танкових та артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін та боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет та керованих снарядів.

Фото: Атеш Диверсія на залізниці у РФ

Ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ лінії фронту. Проведена диверсія ускладнила доставку боєприпасів на фронт. Пошкодження залізниці позбавило противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій.

"Ми продовжуємо завдавати ударів по ключовій інфраструктурі окупантів та запрошуємо всіх, хто готовий приєднатися до нашої боротьби. Путинський режим впаде завдяки вашим діям", – наголосили в "Атеш".